Российский защитник Сергей Паршивлюк продлил трудовой договор с московским «Динамо». Об этом «бело-голубые» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Новый контракт 34-летнего футболиста с командой рассчитан до середины следующего года.

Напомним, Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В минувшей кампании защитник появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

По итогам чемпионата России – 2022/23 столичный клуб занял девятое место, сумев набрать 45 зачетных баллов в 30 поединках.