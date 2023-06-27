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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чемпион России в составе «Спартака» пополнил «Уфу» официально

27 Июня 2023 • 18:08 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Кутин усилил клуб Второй лиги – «Уфу». Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкортостана.

Кутину 29 лет, выступает он на позиции правого защитника. Последним его клубом до перехода в «Уфу» была ульяновская «Волга», вылетевшая из Первой лиги. Также на протяжении карьеры воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплёва выступал за московский «Спартак», «Спартак-2», «Тосно», «Армавир», «Шинник», «Чертаново» и «Олимп-Долгопрудный».

Отметим, что в составе «Спартака» в 2017 году Кутин стал чемпионом России.

​Ранее «Уфа» объявила имя нового главного тренера команды.

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Евро-Футбол.Ру,
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