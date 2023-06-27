Агент: «Карраскаль способен играть за сильный итальянский клуб»

Агент Хуан Пабло Сантос ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в итальянский клуб.

«Карраскаль — очень талантливый футболист. Он способен играть за сильный итальянский клуб. У меня нет информации о том, следят ли за ним в Серии А, но он точно может украсить лигу», — цитирует Сантоса Sportitalia.

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор Карраскаля с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в семь миллионов евро.