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Пономарёв: «Пусть лучше пост главы департамента судейства РФС занимает иностранец» эксклюзив

27 Июня 2023 • 17:59 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

- Департамент судейства РФС вместо Павла Каманцева возглавил сербский специалист Милорад Мажич. Как вы воспринимаете эти изменения?

- Правильно сделали, что его назначили. У нас бардак в судействе. Непонятно что творится. Я уже не понимаю, как судят, что судят. С одиннадцатиметровыми вообще беда. Попал мяч в руку, не попал. Если сыграл рукой – это пенальти. А если попал – не пенальти. Я не понимаю, что творится у нас с судейством. Может, Мажич действительно наладит ситуацию. Поэтому я рад, что в РФС взялись, наконец, за это дело.

- Сергей Хусаинов скептически отнесся к этому назначению. Он считает, что это решение для отвода глаз, а управлять процессом будут те же Каманцев, Левников, Фурса. Вы как считаете?

- Да кто его знает. Как управлять процессом? В первую очередь надо как-то определить критерии и судейства. У нас как-то это все неквалифицированно. Строже надо подходить к этому делу.

- Как именно?

- Допустим, если провалил судейство в матче – надо отстранять. А то уже противно смотреть такой футбол. Судья должен быть незаметен на поле. Если он все время свистит – это бардак. Можно моментально прекратить безобразие на поле. Удали сразу двух игроков и все.

- Как вы относитесь к тому, что российский судейский корпус возглавил иностранный специалист?

- Да ради бога. Даже лучше, что этот пост занял иностранец. Может, он наведет порядок в судейском вопросе. У нас все время на поле идет борьба. Почему в Европе свободно играют? Там дают принимать мяч в середине поля. Вот на подступах к штрафной игра плотная, а в середине какая борьба? Что вы друг другу травмы наносите в центре поля?

- Мажич - один из самых известных сербский арбитров, который обслуживал финал Лиги чемпионов - 2018. У вас есть доверие к такому авторитетному специалисту?

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- Я думаю, да. Если человек опытный, участвовал в серьезных матчах, значит, у него есть авторитет. И у общественности будет доверие. Возможно, он будет назначать арбитров на матчи.

- Пишут, что теперь изменится концепция оценивания работы арбитров. За основу будет взят опыт последнего чемпионата мира в Катаре, и оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейских бригад.

- Очень хорошо. Правильно делают.

- Новые назначения, которые производит РФС, говорят о том, что там недовольны работой арбитров?

- Конечно. Все недовольны. Ни одного судьи нормального нет, который бы работал на хорошем уровне и им были бы довольны. Понятно, что все не могут быть довольны судьей, но объективность – это в первую очередь.

- Кого из российских арбитров могли бы отметить с приставкой топ?

- Никого не могу назвать таковым. Все время идет бардак. Иногда бывают такие безграмотные действия судей, что футбол смотреть не хочется. Так что здесь работы непочатый край.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Милорад Мажич Владимир Пономарёв
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