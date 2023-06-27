Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов попал в шорт-лист «Марселя».

По сведениям Le Petit OM, 25-летний российский форвард может переехать во Францию в летнее трансферное окно. В услугах Чалова заинтересован «Марсель», завоевавший бронзу в минувшем сезоне Лиги 1. Как сообщает источник, скоро «бело-голубые» направят предложение «армейцам» по Чалову.

В прошедшем сезоне форвард забил 24 гола и сделал 6 ассистов в 41 матче во всех турнирах. Действующее соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до конца следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Чалова в 12 млн евро.