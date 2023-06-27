Баранник выделил главного соперника «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос, кто станет главным соперником «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионство в новом сезоне.

«Предположу, что одним из них окажется «Локомотив». По сравнению с прошлым сезоном он, не исключаю, еще подрастет в плане игры, а Дзюба не растеряет запал», — приводит слова Баранника «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что пока не может назвать «Спартак» очевидным конкурентом «Зенита», ведь сейчас в клубе есть ситуация с Квинси Промесом, которую необходимо решить.

Старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля.