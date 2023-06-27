В РФС не могут гарантировать честность всех судей

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент судейства, высказался об арбитрах. У него спросили, удалось ли сделать так, чтобы судьи в российском футболе не хотели судить предвзято.

Каманцев отметил, что он руководит большим и сложным коллективом, ведь работает с судьями не только в Премьер-лиге, но и в Первой лиге, Второй лиге, мини-футболе и пляжном футболе.

«Этические нарушения, думаю, до сих пор присутствуют. В большом футболе судьи видят, что можно добраться наверх и хорошо зарабатывать. Со своей стороны мы многое сделали, дальше от людей зависит. В таком большом коллективе всегда есть место для нечестных. Не могу сказать, что все судьи абсолютно честные», - сказал Каманцев, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Стоит сказать, что судейские скандалы продолжают сопровождать российский футбол.