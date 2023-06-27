Тарасов считает, что Марадишвили — футболист приличного уровня

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал возможный уход полузащитника Константина Марадишвили из стана «железнодорожников».

«Нужен ли Марадишвили «Локомотиву»? Вопрос не для меня. «Локомотив» — большой клуб, они сам знают, кто им нужен. Но Марадишвили — футболист приличного уровня», — приводит слова Тарасова Metaratings.

В завершившемся сезоне 23-летний хавбек принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт Марадишвили с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 1,8 млн евро.