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Сёмин: «Хочется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна»

27 Июня 2023 • 16:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Знаменитый специалист Юрий Сёмин высказался об игре молодого полузащитника столичного «Динамо» Арсена Захаряна.

«Хочется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне. Он может показать свой лучший результат, если хорошо поработает на летних сборах», — заявил экс-наставник «Локомотива» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, прошедший сезон получился тяжёлым не только для Арсена, но и для всего состава «бело-голубых». Многое, по словам Сёмина, будет зависеть от исхода следующей кампании.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Премьер-лиги Арсен Захарян забил четыре гола при девяти ассистах в 27 матчах «Динамо». Московский клуб занял девятое место по итогам сезона РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Арсен Захарян
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