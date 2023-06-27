Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин в ближайшее время станет футболистом «Крыльев Советов».

По информации издания «РБ Спорт», клубы согласовали контракт 20-летнего футболиста, длительность которого составит от трёх до четырёх лет. Ранее сообщалось, что руководство «Крыльев» активировало опцию выкупа футболиста за 35 миллионов рублей.

Напомним, что прошедший сезон Бабкин провёл в самарском коллективе на правах аренды, сыграв в 22 матчах и забив один гол. В структурах «Локомотива» Сергей выступал с 2019 года, а стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет один миллион евро.