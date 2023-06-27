Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа сумма трансфера Кофрие из «Спартака» в «Клермон»

27 Июня 2023 • 16:49 Комментировать

В сезоне 2022/2023 защитник Максимилиано Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды. Во вторник «Спартак» объявил о достижении с французским клубом договорённости по выкупу бельгийского футболиста. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер 26-летнего Кофрие «Спартак» получит от «Клермона» 3,5 миллиона евро.

За «Клермон» Кофрие провёл 27 матчей, в которых забил один гол. Команда хорошо провела чемпионат Франции и заняла восьмое итоговое место. Следующий сезон Лиги 1 стартует в августе.

Добавим, что за «Спартак» Максимилиано Кофрие отыграл 26 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Максимилиано Кофрие трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
17:04 · Россия. Премьер-лига
Тарасов считает, что Марадишвили — футболист приличного уровня
16:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Хочется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Бабкин подпишет контракт с «Крыльями Советов» слухи
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма трансфера Кофрие из «Спартака» в «Клермон»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес: У Лички была классная команда в «Оренбурге»
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» подтвердил уход лучшего бомбардира
16:36 · Кубок PARI Премьер
Масалитин — о матче «Зенит» - «Фенербахче»: «Обычная тренировочная игра»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Черников: Любой амбициозный футболист хочет поиграть в Европе
16:21 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Галактионов держит руку на пульсе»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Колодин подвёл итоги сезона для московского «Динамо»
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Скауты «Манчестер Сити» просмотрели игрока из РПЛ
16:08 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Фассон признался, что счастлив тренироваться вместе с командой
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«Верона» намерена сохранить Гайча – агент
15:50 · Россия. Премьер-лига
Джикия не обсуждал с Промесом его приговор
Все новости
Рекомендуем