​Названа сумма трансфера Кофрие из «Спартака» в «Клермон»

В сезоне 2022/2023 защитник Максимилиано Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды. Во вторник «Спартак» объявил о достижении с французским клубом договорённости по выкупу бельгийского футболиста. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер 26-летнего Кофрие «Спартак» получит от «Клермона» 3,5 миллиона евро.

За «Клермон» Кофрие провёл 27 матчей, в которых забил один гол. Команда хорошо провела чемпионат Франции и заняла восьмое итоговое место. Следующий сезон Лиги 1 стартует в августе.

Добавим, что за «Спартак» Максимилиано Кофрие отыграл 26 матчей.