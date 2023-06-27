Роберто Фернандес: У Лички была классная команда в «Оренбурге»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о новом наставнике команды Марцеле Личке.

«Следил за его работой в «Оренбурге» — это было здорово! У него там была классная команда. Уверен, что Марцел в «Динамо» будет работать так же круто и интересно, как и в «Оренбурге», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, 45-летний чешский специалист этим летом покинул «Оренбург» ради работы в московском «Динамо». На посту главного тренера «бело-голубых» Личка сменил Славишу Йокановича, который был уволен за три тура до окончания чемпионата.