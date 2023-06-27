​«Факел» подтвердил уход лучшего бомбардира

«Факел» объявил об уходе из клуба нападающего Георгия Гонгадзе. 27-летний футболист уходит из-за истечения срока трудового соглашения. Гонгадзе обрёл статус свободного агента и теперь будет искать себе новую команду.

В сезоне 2022/2023 Георгий Гонгадзе забил девять голов в 28 матчах Премьер-лиги. Нападающий стал лучшим бомбардиром команды. «Факел», как известно, сохранил прописку в топ-дивизионе за счёт победы над «Енисеем» в стыковых играх.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Факел» не согласился выполнять требования Гонгадзе по зарплате, поэтому контракт не был продлён.