Черников: Любой амбициозный футболист хочет поиграть в Европе

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопрос о возможном переезде в европейский клуб.

«Сейчас вообще не хочется это обсуждать. Но я думаю, что у любого амбициозного футболиста есть такая цель. У меня есть неоконченные дела в «Краснодаре». Не думаю вообще о других командах», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 19 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу. Действующее соглашение Черникова с «быками» рассчитано до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 2,5 млн евро.