Александр Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой оценил свою трансферную стоимость в современном футболе.

«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги», – заявил экс-полузащитник «Сельты» и сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». Также Мостовой вспомнил, что мог быть продан за 30 миллионов евро уже после 30-летнего возраста. По его мнению, многие современные футболисты незаслуженно получают настолько большие контракты.

Напомним, что ранее известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил свою стоимость в 170 миллионов евро.