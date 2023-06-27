Орлов: «Галактионов держит руку на пульсе»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о подходе наставника столичного «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Чувствуется, что он держит руку на пульсе. У него нет неприкасаемых. Он настоящий тренер, хоть и молодой. Футболисты говорят про его изнурительные тренировки. Так это очень хорошо», – заявил знаменитый журналист в интервью изданию Sport24. Также Орлов провёл аналогии с тяжёлыми тренировками всех команд Валерия Лобановского и Гуса Хиддинка перед знаменательным Евро-2008.

Напомним, что Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» перед второй половиной прошлого сезона РПЛ. Под его руководством «железнодорожники» поднялись из зоны стыковых матчей на восьмое место по итогам кампании.