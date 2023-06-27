Колодин подвёл итоги сезона для московского «Динамо»

Бывший футболист столичного «Динамо» Денис Колодин подвёл итоги прошедшей кампании для «бело-голубых».

«Не скажу, что для «Динамо» сезон получился провальным. Было интересно наблюдать за командой. Но у клуба присутствовала болезнь второго года, третий сезон для многих молодых футболистов будет уверенней», — заявил бронзовый призёр Евро-2008 в интервью «Спорт-Экспрессу». Эксперт выразил уверенность в том, что подопечные Марцела Лички будут более агрессивными в следующем розыгрыше Премьер-лиги.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Динамо» заняло лишь девятое место в турнирной таблице РПЛ, вылетев из Кубка России от тольяттинского «Акрона».