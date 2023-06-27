​Скауты «Манчестер Сити» просмотрели игрока из РПЛ

Скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили недавний матч между сборными Уэльса и Армении в отборе на Евро-2024. На этой игре скауты просматривали атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». 23-летнего футболиста специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 12 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Сперцян забил 14 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров в 41 официальном матче за «Краснодар». Команда заняла шестое место в РПЛ и дошла до суперфинала Кубка России.