Игрок «Локомотива» Фассон признался, что счастлив тренироваться вместе с командой

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями после своего восстановления от травмы.

«Сейчас тренировки намного сложнее тех, которые были у меня зимой, но я счастлив, потому что наконец занимаюсь вместе с командой», — приводит слова Фассона официальный сайт «Локомотива».

Напомним, 22-летний бразилец перебрался в стан «железнодорожников» прошлым летом, однако уже во втором туре чемпионата России порвал крестообразные связки. Футболист смог вернуться в общую группу только в самом конце сезона, сыграв 8 минут в матче заключительно тура РПЛ с «Торпедо».

В прошедшем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков.



