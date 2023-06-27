​«Верона» намерена сохранить Гайча – агент

Агент Пабло Каро, который работает с форвардом Адольфо Гайчем, в очередной раз ответил на вопрос о будущем футболиста.

Вторую часть сезона 2022/2023 Гайч провёл в итальянской «Вероне». Права на 24-летнего аргентинского футболиста принадлежат ЦСКА.

«Верона» намерена сохранить Гайча в команде. Игрок тоже хочет остаться. Мы всё ещё ждем, что клуб будет двигаться дальше», - сказал Каро, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Верону» Адольфо Гайч провёл 16 матчей, в которых забил два гола. Команда сохранила прописку в Серии А, обыграв «Специю» в стыковом матче со счётом 3:1.