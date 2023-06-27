Джикия не обсуждал с Промесом его приговор

Недавно нападающий «Спартака» Квинси Промес получил полтора года тюрьмы в Нидерландах за нападение на родственника. Футболист будет обжаловать это решение через апелляцию. Между тем, капитан «красно-белых» Георгий Джикия сообщил, что не обсуждал с Промесом эту ситуацию.

«Нет, сегодня не общались с Промесом - мы приехали на медосмотр в разное время. Понятное дело, что пересеклись и поздоровались, но на личные темы не общались. Планирую ли разговор? Мы со всеми планируем разговор», - сказал Джикия, чьи слова приводит «Чемпионат».

Добавим, что для «Спартака» сезон 2022/2023 начнётся с домашнего матча против «Оренбурга». Игры первого тура Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля.