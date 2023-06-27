Ломаев: «Я меняюсь, становлюсь более спокойным»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о своей манере игры и характере на футбольном поле.

«Соглашусь со словами Коваленко об агрессии. Время идет — я меняюсь, становлюсь более спокойным, но доля правды в его словах есть», — заявил голкипер клуба Премьер-лиги, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Иван Ломаев выступает в футболке «Крыльев Советов» с 2020 года. В прошедшей кампании голкипер провёл 28 матчей в рамках всех состязаний, в которых он пропустил 41 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ломаева в 1,5 миллиона евро.