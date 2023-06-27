Ботнарь: Моя мечта — играть в «Манчестер Сити»

Бывший голкипер столичного «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о своей футбольной мечте.

«Вообще у меня мечта-мечта — играть в «Манчестер Сити». Мне безумно нравится, какой там подход к вратарям, какой подход к игре ногами. Я очень сильно люблю играть ногами, как уже говорил, мой кумир — Эдерсон, он в этом очень хорош», — заявил экс-вратарь «автозаводцев», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, необходимо стараться попасть в сильнейшие европейские чемпионаты, чтобы не жалеть в будущем об упущенных возможностях.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги Виталий Ботнарь провёл четыре матча, пропустив семь голов. «Торпедо» вылетело из РПЛ с последнего места.