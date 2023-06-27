​Абаскаль не отпустил Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса

Вингер Антон Зиньковский в летнее трансферное окно мог сменить «Спартак» на «Локомотив». Тем не менее, главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль не отпустил 27-летнего футболиста, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, Абаскаль принял такое решение из-за Квинси Промеса. Испанский тренер не знает, как на игре нидерландца скажется скандал с его участием на родине. Как известно, Промес получил полтора года тюрьмы за нападение на родственника, но будет обжаловать это решение.

Напомним, что в прошлом чемпионате России Промес стал вторым лучшим бомбардиром с 20 голами.