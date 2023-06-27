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​Джикия отреагировал на уход Мележикова из «Спартака»

27 Июня 2023 • 15:30 Комментировать

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на уход из клуба Евгения Мележикова. Он занимал должность генерального директора.

«Мы с Мележиковым созванивались и списывались, мы в хороших отношениях. Но в спорте случается такое, что люди уходят. Да, он ушёл с поста гендиректора, но мы остаёмся в дружеских отношениях», - сказал Джикия журналистам.

Напомним, что новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев.

Матчи стартового тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля. «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Евгений Мележиков
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