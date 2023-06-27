​Кузяев не хочет играть в Саудовской Аравии

Полузащитник Далер Кузяев после истечения срока контракта с «Зенитом» рассчитывает перейти в зарубежный клуб. С представителями 30-летнего футболиста связывались представители клубов Саудовской Аравии. Тем не менее, Кузяев не хочет выступать в этой стране. Приоритетным вариантом для игрока является венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов. Также всерьёз Далером интересуются «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк». Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Ранее мы сообщали о том, что Далер Кузяев принял твёрдое решение уходить из «Зенита».