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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ботнарь назвал трёх лучших вратарей в России

27 Июня 2023 • 15:10 Комментировать

Экс-голкипер столичного «Торпедо» Виталий Ботнарь назвал тройку лучших вратарей Российской премьер-лиги на данный момент.

«Три лучших вратаря в России прямо сейчас? Первое место — Акинфеев, за счет его опыта и мастерства. Второе — Стасик Агкацев, друг мой. Третье — Лантратов», — заявил вратарь, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Тем не менее Ботнарь отметил, что не ориентируется на отечественных вратарей, назвав своим кумиром голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона.

Напомним, что в прошедшей кампании РПЛ Ботнарь провёл четыре игры в футболке «автозаводцев», с которым вылетел из элитного дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Илья Лантратов Станислав Агкацев Виталий Ботнарь
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