Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Кузяев хочет уходить в «Бешикташ», потому что из «Зенита» устроили сборную Бразилии» эксклюзив

27 Июня 2023 • 15:00 Комментировать (1)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о вероятном скором переходе 30-летнего хавбека санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ».

- Пусть уходит Кузяев в «Бешикташ», если хочет. Но надо десять раз подумать, перед тем как покидать «Зенит». Я это по своему опыту знаю. Сиди спокойно и не дёргайся – а я дёрнулся из «Зенита» в своё время. Наверно, Кузяев не хочет оставаться, потому что ему тяжело конкурировать за место в основном составе. Из «Зенита» же устроили сборную Бразилии – зачем вот оно нужно?

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Чемпионат России Чемпионат Турции Далер Кузяев РПЛ Владимир Обедзинский трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
juls
27 Июня 2023 в 15:30
Пpoгнoзы футбольных матчей i n f o - b е t . r u
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
16:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Хочется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Бабкин подпишет контракт с «Крыльями Советов» слухи
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма трансфера Кофрие из «Спартака» в «Клермон»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес: У Лички была классная команда в «Оренбурге»
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» подтвердил уход лучшего бомбардира
16:36 · Кубок PARI Премьер
Масалитин — о матче «Зенит» - «Фенербахче»: «Обычная тренировочная игра»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Черников: Любой амбициозный футболист хочет поиграть в Европе
16:21 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Галактионов держит руку на пульсе»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Колодин подвёл итоги сезона для московского «Динамо»
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Скауты «Манчестер Сити» просмотрели игрока из РПЛ
16:08 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Фассон признался, что счастлив тренироваться вместе с командой
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«Верона» намерена сохранить Гайча – агент
15:50 · Россия. Премьер-лига
Джикия не обсуждал с Промесом его приговор
15:49 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «Я меняюсь, становлюсь более спокойным»
Все новости
Рекомендуем