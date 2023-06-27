Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о вероятном скором переходе 30-летнего хавбека санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ».

- Пусть уходит Кузяев в «Бешикташ», если хочет. Но надо десять раз подумать, перед тем как покидать «Зенит». Я это по своему опыту знаю. Сиди спокойно и не дёргайся – а я дёрнулся из «Зенита» в своё время. Наверно, Кузяев не хочет оставаться, потому что ему тяжело конкурировать за место в основном составе. Из «Зенита» же устроили сборную Бразилии – зачем вот оно нужно?