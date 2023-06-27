«Спартак» через свой официальный сайт сообщил о том, что клуб согласовал с «Клермоном» условия выкупа защитника Максимилиано Кофрие. В сезоне 2022/2023 бельгиец выступал за французский клуб на правах аренды.

Ранее за «Спартак» Кофрие провёл 26 матчей. Московский клуб пожелал 26-летнему футболисту успехов в дальнейшей карьере.

Добавим, что «Спартак» вышел из отпуска. Команда вот-вот начнёт подготовку к старту следующего чемпионата России. В первом туре «красно-белые» будут играть против «Оренбурга» на своём поле. Матчи стартового игрового дня пройдут в период с 21 по 23 июля.