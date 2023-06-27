Ботнарь рассказал о взаимоотношениях с Клотетом

Виталий Ботнарь, бывший голкипер столичного «Торпедо», высказался о взаимоотношениях с тренером клуба Жозепом Клотетом.

«Я понимаю, что Бабурин завоевал место в основе пока я восстанавливался, тренерский штаб рассчитывал на него. У меня никаких обид, так бывает. Пытался ли я поговорить с Клотетом? Нет», – заявил экс-вратарь «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт». Ботнарь подчеркнул, что не держит обиду на специалиста. По его мнению, место в основе любой команды должно определяться на тренировках.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги 22-летний Ботнарь провёл четыре игры в рамках чемпионата, пропустив семь голов.