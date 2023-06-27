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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ботнарь рассказал о взаимоотношениях с Клотетом

27 Июня 2023 • 14:49 Комментировать

Виталий Ботнарь, бывший голкипер столичного «Торпедо», высказался о взаимоотношениях с тренером клуба Жозепом Клотетом.

«Я понимаю, что Бабурин завоевал место в основе пока я восстанавливался, тренерский штаб рассчитывал на него. У меня никаких обид, так бывает. Пытался ли я поговорить с Клотетом? Нет», – заявил экс-вратарь «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт». Ботнарь подчеркнул, что не держит обиду на специалиста. По его мнению, место в основе любой команды должно определяться на тренировках.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги 22-летний Ботнарь провёл четыре игры в рамках чемпионата, пропустив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Виталий Ботнарь Жозеп Клотет
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