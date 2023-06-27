Шишкин: К пятому туру станет ясно, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом»

Бывший защитник столичного «Спартака» Роман Шишкин оценил перспективы «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Один-полтора сбора достаточно, чтобы восстановить кондиции. Так что к пятому туру будет понимание и по турнирному положению команд, и по тому, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», – заявил экс-футболист российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». Также Шишкин отметил, что первые матчи дадут понимание того, как клубы подготовились к сезону РПЛ, отдельно рассказав о желании увидеть игру «Балтики» и «Рубина», вышедших из Первой лиги.

Напомним, что по итогам прошлой кампании Российской премьер-лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице. Последние пять розыгрышей чемпионата были выиграны петербургским «Зенитом».