​Беленов подпишет контракт с «Факелом» в среду

Голкипер Александр Беленов расторг контракт с «Рубином» и в среду должен прибыть в расположение «Факела». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 36-летний футболист пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт на сезон с возможностью пролонгации ещё на год по решению клуба.

За «Рубин» Беленов выступал с лета прошлого года. В четырёх матчах голкипер пропустил семь голов. По итогам сезона казанцы заняли первое место в Первой лиге и вернулись в Премьер-лигу. «Факел», в свою очередь, сохранил прописку в топ-дивизионе российского футбола по итогам стыковых матчей.