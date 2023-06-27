Капитан «Спартака» Георгий Джикия вернулся из отпуска с лишним весом. Об этом футболист рассказал представителям СМИ.

«Всё нормально, результаты медосмотра будут позже. Повёл отпуск в Москве, занимался здоровьем. Набрал немного лишних килограммов», - сказал Джикия.

В первом туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на своём поле. Матчи стартового игрового дня Премьер-лиги пройдут в период с 21 по 23 июля.

Напомним, что прошлый чемпионат России команда Гильермо Абаскаля завершила на третьей позиции. Выше финишировали «Зенит» (чемпион) и ЦСКА.