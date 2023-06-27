​«Локомотив» не договорился о трансфере Конате

«Локомотив» не смог договориться с «Ахматом» о трансфере нападающего Мохамеда Конате. Переговоры оказались безуспешными для московского клуба из-за запроса грозненцев в 4 миллиона евро.

В то же время «Чемпионат» на своих страницах отмечает, что «Локомотив» рассчитывает подписать Конате следующим летом в качестве свободного агента.

25-летний Мохамед Конате оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 2 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 форвард забил 13 голов в 28 матчах.

Ранее мы сообщали, что целью номер один для «Локомотива» на это лето является Владислав Сарвели из «Сочи».