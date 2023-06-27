В летнее трансферное окно «Локомотив» рассчитывает усилить линию нападения. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», целью номер один на эту позицию для «железнодорожников» является Владислав Сарвели из «Сочи».

25-летний Сарвели оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 1,5 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 нападающий «Сочи» забил пять голов в 32 официальных матчах.

В первом туре следующего чемпионата России «Локомотив» будет играть против «Рубина» на своём поле. Игра пройдёт в период с 21 и 23 июля. Прошлый сезон РПЛ «железнодорожники» завершили на восьмой позиции.