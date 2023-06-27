​Из «Факела» ушёл лучший бомбардир

Состав «Факела» покинул нападающий Георгий Гонгадзе. 27-летний футболист обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта, пишет телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, после стыковых игр «Факел» предложил Гонгадзе новый контракт с повышением зарплаты. Футболист, в свою очередь, потребовал 1 миллион рублей в месяц чистыми, но «огнеопасные» не пошли на эти условия.

В 28 матчах чемпионата России сезона 2022/2023 Георгий Гонгадзе забил девять голов и стал лучшим бомбардиром команды. «Факел», как известно, сохранил прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей. Команда Вадима Евсеева дважды обыграла «Енисей».