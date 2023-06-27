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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба может бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ – первый тренер игрока

27 Июня 2023 • 13:48 Комментировать

Александр Шупляков, который является первым тренером форварда Артёма Дзюбы, оценил ближайшие перспективы игрока. Так, Шупляков ответил на вопрос, способен ли Дзюба побороться за звание лучшего бомбардира следующего чемпионата России.

«Всё возможно, он в хорошей физической форме. Хотелось бы, чтобы у Артёма в «Локомотиве» и в предстоящем сезоне получалось так же, как и весной. Думаю, да и просто хочется, чтобы у Дзюбы всё получалось, и он играл на таком уровне и до сорока лет», - сказал Шупляков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Как известно, 34-летний Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля. С тех пор нападающий забил восемь голов в 11 матчах Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Александр Шупляков
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