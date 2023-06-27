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​Фомин снова готов бить пенальти

27 Июня 2023 • 13:38 Комментировать

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин готов снова стать пенальтистом команды.

«Я сделал выводы. Когда не забиваешь несколько 11-метровых подряд, глупо продолжать бить. Футбол - командный вид спорта, а не индивидуальный. Поэтому приняли решение, что пока не буду бить. Сейчас уже, думаю, всё будет хорошо. Посмотрим в чемпионате», - сказал Фомин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Фомин отметил, что нормально отнёсся к решению о смене штатного пенальтиста. Капитан «Динамо» указал на то, что даже звёздные футболисты уровня Лионеля Месси иногда не реализовывают одиннадцатиметровые.

Напомним, что новым главным тренером «Динамо» стал чешский специалист Марцел Личка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
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