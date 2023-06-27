«Спартак» вышел из отпуска

Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» вышли из отпуска. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба посредством официального аккаунта в «Телеграме».

«Вышли из отпуска! Сегодня утром «красно-белые» собрались в клинике для прохождения медицинского обследования», - говорится в публикации «народной команды».

Напомним, что в прошлом сезоне Российской премьер-лиги спартаковцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице. Обладателями серебряных наград стали футболисты ЦСКА, а чемпионский титул в пятый раз подряд завоевал петербургский «Зенит».