В «Фенербахче» отреагировали на новость от отказе Джеко ехать на турнир в Россию

Информация о том, что новичок стамбульского «Фенербахче» Эдин Джеко намерен бойкотировать турнир в России, не соответствует действительности. Об этом заявил член совета директоров турецкого гранда Салахаттин Баки.

«Джеко отказывается ехать на турнир в Россию? Это ложь», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Джеко перешел в «Фенербахче» из миланского «Интера» на правах свободного агента.

Напомним, что в товарищеском турнире, который состоится в Санкт-Петербурге в следующем месяце, примут участие четыре клуба: «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Поединки состоятся в период с 1 по 15 июля.