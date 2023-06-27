Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС

Известный футбольный арбитр Джюнейт Чакыр пополнит состав ЭСК РФС.

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. При этом состав ЭСК будет сокращён за счёт россиян, чтобы снизить вероятность конфликта интересов», - сообщил источник в интервью корреспонденту «Чемпионата».

На сегодняшний день в состав ЭСК входят: Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.

Напомним, что ранее пост главы департамента РФС занял Милорад Мажич.