​«Зенит» наличными заплатит за трансфер ещё одного бразильца

Всё идёт к тому, что состав «Зенита» пополнит ещё один футболист из Бразилии – атакующий полузащитник Педро Энрике, которого на родине называют Педриньо. Как сообщает Globo, за 50% прав на 17-летнего игрока «сине-бело-голубые» заплатят 9 миллионов евро. Часть этих средств питерцы выплатят «Коринтиансу» наличными, что важно для погашения долгов клубом.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Педро Энрике в 2 миллиона евро.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Ближайший официальный матч команда проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.