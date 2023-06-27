Президент «Урала»: «Рады назначению Мажича, пусть у него всё получится»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о назначении Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза.

«Дай бог, чтобы с приходом нового человека были перемены. Мы будем этому только рады, и пусть у него все получится», - рассказал Иванов в беседе с корреспондентом издания Metaratings.ru.

Контракт Мажича и РФС рассчитан на два года с возможностью продления. Серб прилетит в Москву 29 июня и приступит к своей работе.

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