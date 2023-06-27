Полузащитник «Спартака» Зиньковский рассказал о своих личных целях

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своих индивидуальных целях на следующий сезон.

27-летний футболист заявил о желании побеждать в каждом матче, забивая при этом как можно больше голов.

«Забить и отдать больше, чем в прошлом сезоне, и помочь команде, самое главное. Плюс сборная в сентябре. Для команды? Хочу выигрывать в каждом матче», — цитирует Зиньковского Sport24.

В минувшем сезоне Зиньковский провёл за «Спартак» 37 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Напомним, что свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ «Спартак» проведёт 22 июля против «Оренбурга». Начало — в 15:00 по московскому времени.