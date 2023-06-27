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Тарханов: «Российским специалистам не доверяют, раз приглашают иностранца Мажича в РФС» эксклюзив

27 Июня 2023 • 13:15 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

- Департамент судейства РФС вместо Каманцева возглавил сербский специалист Милорад Мажич, который занимался обучением арбитров, работал инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. Как вы воспринимаете эти изменения?

- РФС пытается что-то поменять. Конечно, были у арбитров ошибки, в том числе и грубые.

- Что с этим делать? Как изменить ситуацию?

- Нужно хорошее обучение арбитров, чтобы они ориентировались в правилах. Но я считаю, для того, чтобы пойти в судьи, надо поиграть в футбол. Пусть и не на высшем уровне, как это было в Советском Союзе.

- Мажич – это один из самых известных сербский арбитров, который обслуживал финал Лиги чемпионов - 2018. Наверняка к такому авторитетному специалисту будет доверие у общественности. Как считаете?

- Доверять надо любому, кто берется за судейство или за тренерскую работу. Но у нас люди на этом посту в РФС постоянно меняются, но пока ничего не улучшается. Серб все-таки наших кровей. Думаю, у него все получится.

- Раньше не было положительных примеров, раз у нас судейство в таком состоянии?

- Раньше качество судейства было выше. В Советском Союзе была самая качественная система подготовки арбитров.

- Как вы в принципе относитесь к тому, что российский судейский корпус возглавляют иностранные специалисты?

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- Значит, нашим не доверяют. В РФС ищут, как сделать так, чтобы поднять уровень арбитража в нашем футболе.

- Не так давно был Кашшаи, но это ничего существенно не улучшило.

- Да. Никто пока не справился.

- А в Мажича вы верите? Все-таки опыт у него большой.

- Я знаю, что он был хорошим судей, но не более того.

- Пишут, что теперь изменится концепция оценивания работы арбитров. За основу будет взят опыт последнего чемпионата мира в Катаре.

- РФС и создан, чтобы улучшать наш футбол, в том числе и судейство. И он выполняет свою роль. На судейство обращают много внимания, и, естественно, Российский футбольный союз стремится улучшить ситуацию с арбитражем.

- Оценивать работу судей теперь будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейских бригад. Хорошее новшество?

- Конечно. Если инспекторам все доверено, пусть они прослушивают.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Милорад Мажич
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