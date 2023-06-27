Зиньковский рассказал, что думает о смене руководства в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о смене руководства в столичном клубе.

«В интернете как и все увидел новости. Спокойно воспринял. Сейчас будет собрание, познакомимся с руководством лично. Дальше нам расскажут, чего от нас ждут в новом сезоне», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе клуб объявил о назначении Олега Малышева на пост гендиректора.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В прошедшем розыгрыше чемпионата России Зиньковский провел 28 матчей, забил три мяча и отдал три ассиста.