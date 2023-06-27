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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Дзюба не будет так результативно играть в следующем сезоне»

27 Июня 2023 • 12:54 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о перспективах нападающего «Спартака» Артёма Дзюбы в следующем сезоне.

«Дзюба не будет так результативно играть в следующем сезоне. Есть предел. У Дзюбы так забивать больше не получится никогда! Не верю в него. У него просто удачно получилось», - приводит слова ветерана «армейцев» Legalbet.

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале текущего года. 34-летний нападающий принял участие в 11 поединках в Российской премьер-лиге, отметившись восемью голами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Владимир Пономарёв
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