Пономарёв: «Дзюба не будет так результативно играть в следующем сезоне»

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о перспективах нападающего «Спартака» Артёма Дзюбы в следующем сезоне.

«Дзюба не будет так результативно играть в следующем сезоне. Есть предел. У Дзюбы так забивать больше не получится никогда! Не верю в него. У него просто удачно получилось», - приводит слова ветерана «армейцев» Legalbet.

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале текущего года. 34-летний нападающий принял участие в 11 поединках в Российской премьер-лиге, отметившись восемью голами и пятью голевыми передачами.