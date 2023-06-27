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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский отреагировал на интерес «Локомотива»

27 Июня 2023 • 12:43 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался относительно новостей об интересе к нему со стороны другого столичного клуба – «Локомотива».

«Вообще никто не связывался. Никто ничего не говорил, я сам не спрашивал», - передает слова 27-летнего полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Зиньковский пополнил ряды «Спартака» летом прошлого года. 27-летний хавбек заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Антон сыграл 28 поединков. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Антон Зиньковский
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