Каманцев: «В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о том, каким будет судейство в следующем сезоне.

«В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив», - передает слова Каманцева издание «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 27 июня, было объявлено о назначении нового руководителя департамента судейства РФС. Этот пост занял бывший сербский арбитр Милорад Мажич. В свою очередь Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.