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Агент Бородина: «Если «Краснодар» захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит карьеру здесь»

27 Июня 2023 • 12:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Тимофей Бердышев, агент защитника «Краснодара» Сергея Бородина, высказался о будущем 24-летнего футболиста.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Бородин провёл в израильском «Бейтаре» на правах аренды и успел выиграть Кубок Израиля.

«Если «Краснодар» захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит свою карьеру здесь. Готов ли Ивич предоставить ему шанс? Задайте этот вопрос тренеру», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Бородин провёл за «Краснодар» и «Бейтар» в общей сложности 29 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тимофей Бердышев Бейтар Иерусалим Сергей Бородин
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