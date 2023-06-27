Агент Бородина: «Если «Краснодар» захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит карьеру здесь»

Тимофей Бердышев, агент защитника «Краснодара» Сергея Бородина, высказался о будущем 24-летнего футболиста.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Бородин провёл в израильском «Бейтаре» на правах аренды и успел выиграть Кубок Израиля.

«Если «Краснодар» захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит свою карьеру здесь. Готов ли Ивич предоставить ему шанс? Задайте этот вопрос тренеру», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Бородин провёл за «Краснодар» и «Бейтар» в общей сложности 29 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.